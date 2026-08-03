Трамп показал необычный кадр с инопланетянином на военной базе

Президент США Дональд Трамп опубликовал созданное нейросетью изображение, на котором он стоял рядом с инопланетянином. Кадр появился в аккаунте американского лидера в социальной сети Truth Social .

На картинке Трамп находился на военной базе в окружении спецагентов. Рядом с ним стоял серый высокий гуманоид со связанными руками. Глава государства не добавил к публикации комментариев.

Ранее Белый дом порадовал поклонников «Звездных войн», опубликовав в изображение Трампа в образе Мандалорца. На картинке президент США держал шлем героя и американский флаг.

До этого американский лидер разместил на своей странице созданное с помощью нейросети изображение, на котором он предстал в образе целителя.