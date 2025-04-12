Трамп показал болевую точку в борьбе с КНР

Приостановка пошлин США против торговых партнеров показала Китаю, что у президента Дональда Трампа есть предел в готовности поступиться целями из-за потенциальных экономических трудностей. Об этом сообщила газета The New York Times .

Американский лидер приказал отложить действие сильнейших пошлин из-за негативной реакции фондовых рынков и быстрого роста доходности гособлигаций.

В материале отметили, что этот шаг Трампа показал председателю КНР Си Цзиньпину болевую точку главы Белого дома.

У Китая и его лидера долгая история целеустремленного воплощения политики, даже если та приводила к гуманитарной и экономической катастрофе. Среди китайцев существует консенсус: победит та сторона, чей глава сможет заставить народ терпеть страдания ради национальных интересов.

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао отмечал, что «взаимные» пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам и приведут к гуманитарному кризису. Сам Си Цзиньпин обратился к Европе с призывом присоединиться к КНР и вместе противостоять одностороннему запугиванию со стороны Соединенных Штатов.