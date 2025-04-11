Си Цзиньпин призвал Европу вместе противостоять США

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу вместе с Китаем противостоять одностороннему запугиванию со стороны США. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщил Reuters .

Он предложил Евросоюзу совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду.

«В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя», — отметил китайский лидер.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп решил повысить пошлины в отношении Китая до 125%. Для других стран он постановил ввести 90-дневную отсрочку.

Торговая война между США и КНР уронит цены на импортные товары в России. Китайским производителям придется искать новые рынки сбыта, а российский — один из самых привлекательных.