Трамп задумался о пошлинах против КНР за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп обдумывает идею обложить Китай пошлинами в ответ на импорт нефти из России, но окончательное решение он не принял. Об этом Fox News этом заявил американский вице-премьер Джей Ди Вэнс.

«Очевидно, что вопрос с Китаем более сложный, потому что наши отношения с Китаем влияют на множество других вещей, которые не относятся к ситуации с Россией», — добавил он.

Политик подчеркнул, что американский лидер пока рассматривает разные варианты действий.

Ранее Трамп ввел пошлины в 25% против Индии из-за покупки российских энергоресурсов. Премьер-министр страны Нарендра Моди отказался идти на компромисс и сообщил, что не согласится на сделку.

В ответ на тарифы Индия отказалась закупать оружие и самолеты из США. Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал обвинил Белый дом в двойных стандартах. Он напомнил, что США закупают у России гексафторид урана для ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.