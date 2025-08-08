Индия перестанет покупать американское оружие из-за пошлин Трампа

В ответ на повышение пошлин индийское руководство отказалось закупать американское оружие и самолеты. Об этом сообщило агентство Reuters .

Источники издания рассказали, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх планировал в ближайшее время отправиться в США для подписания договора о поставках оружия, однако на фоне заявлений о введении пошлин поездку отменили.

Согласно новому указу американского президента Дональда Трампа, налог на импорт индийских товаров составит к концу августа 50%. Исключением станут только электроника, лекарства и бензин.

Ранее премьер-министр страны Нарендра Моди отказался идти на компромисс с США. Он заявил, что готов заплатить высокую цену ради благополучия индийских фермеров, работников молочного сектора и рыбаков.

Также страна расширила промышленное партнерств с Россией. Государства заключили соглашение о сотрудничестве в сферах железных дорог, алюминиевой промышленности и добычи полезных ископаемых.