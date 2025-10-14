США могут передать Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.

В публикации подчеркивается, что такое количество ракет не изменит ход конфликта.

«Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны», — указано в публикации.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан утверждает, что у США есть 4150 таких ракет, но вряд ли Вашингтон сможет отправить Киеву даже несколько единиц. Эксперты говорят, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже использованы. Бюджет на 2026 год предусматривает финансирование только 57 ракет.

Кроме того, есть предположение, что ракеты могут понадобиться США «для ударов по Венесуэле».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поставка Украине крылатых ракет Tomahawk станет одной из роковых ошибок Соединенных Штатов. США могут войти в историю как страна, передавшая грозное оружие в руки террористов.

Кроме того, итальянское издание L’AntiDiplomatico обратило внимание, что возможная поставка американских крылатых ракет Tomahawk Украине свидетельствует о стратегических изменениях в подходе Вашингтона.