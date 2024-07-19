Трамп обещал положить конец всем конфликтам, которые начались при Байдене
Трамп заявил, что закончит начавшиеся при Байдене конфликты
Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал в случае избрания закончить все начавшиеся при действующем главе Белого дома Джо Байдене конфликты. Об этом он заявил на съезде республиканцев, его процитировало РИА «Новости».
Трамп заверил, что положит конец всем международным конфликтам, которые «создала нынешняя администрация» Байдена. В том числе он обещал решить вопрос с Украиной.
«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», — сказал кандидат.
Демократическая партия перенесла онлайн-голосование по выдвижению Байдена на выборах президента на начало августа. По данным New York Times, некоторые партийные чиновники призвали отложить процедуру, чтобы продлить дебаты насчет жизнеспособности его кандидатуры.