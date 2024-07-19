Трамп обещал положить конец всем конфликтам, которые начались при Байдене

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал в случае избрания закончить все начавшиеся при действующем главе Белого дома Джо Байдене конфликты. Об этом он заявил на съезде республиканцев, его процитировало РИА «Новости» .

Трамп заверил, что положит конец всем международным конфликтам, которые «создала нынешняя администрация» Байдена. В том числе он обещал решить вопрос с Украиной.

«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», — сказал кандидат.

Демократическая партия перенесла онлайн-голосование по выдвижению Байдена на выборах президента на начало августа. По данным New York Times, некоторые партийные чиновники призвали отложить процедуру, чтобы продлить дебаты насчет жизнеспособности его кандидатуры.