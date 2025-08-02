В США назвали «ловушкой обязательств» заявление Трампа об атомных подлодках

Ученый Кристенсен о словах Трампа про подлодки: они всегда готовы к запуску

Американский президент Дональд Трамп своими словами о перемещении атомных подлодок подогревает ожидания, что способен применить ядерное оружие против России в случае эскалации. Об этом в беседе с Reuters заявил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

По его словам, глава Соединенных Штатов создает «ловушку обязательств», делая подобные заявления.

«Подводные лодки всегда на месте, и их не нужно переводить на позицию. Они всегда готовы к запуску», — пояснил Кристенсен.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что словами о перемещении подлодок ближе к России Трамп признался в беспомощности Америки. Он напомнил, что АПЛ априори должны дежурить в Мировом океане на потенциально опасных участках.