Американский президент Дональд Трамп своими словами о перемещении атомных подлодок подогревает ожидания, что способен применить ядерное оружие против России в случае эскалации. Об этом в беседе с Reuters заявил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.
По его словам, глава Соединенных Штатов создает «ловушку обязательств», делая подобные заявления.
«Подводные лодки всегда на месте, и их не нужно переводить на позицию. Они всегда готовы к запуску», — пояснил Кристенсен.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что словами о перемещении подлодок ближе к России Трамп признался в беспомощности Америки. Он напомнил, что АПЛ априори должны дежурить в Мировом океане на потенциально опасных участках.
Готовность котельной на Красной Поляне к отопительному сезону проверили в Лобне
Первые хоккейные матчи Кубка Александра Овечкина прошли в Подмосковье
Предъява будет уже не за коррупцию: кто и когда вобьет последний гвоздь в гроб Зеленского
Китайский дайвер заблудился и остался под водой на пять дней
Ученый из Гарварда предупредил о летящем на Землю межзвездном объекте
В США назвали «ловушкой обязательств» заявление Трампа об атомных подлодках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте