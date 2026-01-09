Трамп подтвердил начало выгрузки нефти с танкера Marinera
Американские специалисты начали выгружать топливо с захваченного российского танкера Marinera. Об этом телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.
«Нефть сейчас разгружают», — подчеркнул он.
Глава государства признался, что без колебаний принял решение о задержании российского танкера. На вопрос о том, связывался ли он с президентом Владимиром Путиным, Трамп отвечать отказался.
Экипаж Marinera планируют предать суду, в США выдали судебный ордер на его арест.
Ранее российский МИД сообщил, что американской стороне направляли достоверные данные о принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Оснований говорить о том, что Marinera шел без флага или под ложным флагом, у Белого дома не было.
МИД выразил протест американской стороне и потребовал немедленно прекратить незаконные действия, обеспечить достойное обращение с экипажем и вернуть танкер, соблюдая международные нормы судоходства.