Трамп подтвердил, что намерен поговорить с Путиным по телефону

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил скорые телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Трансляцию встречи Трампа с журналистами в Вашингтоне вел телеканал C-SPAN .

Ранее, 3 сентября, Трамп сделал противоречивые заявления о возможности диалога с Путиным. На одной пресс-конференции он сначала анонсировал переговоры, уточнив, что обсуждение с российским президентом состоится в ближайшие дни и после беседы он примет решение относительно дальнейших отношений с Москвой. Но в то же время американский президент заявил об отсутствии послания для российского лидера.

На следующий день появилась информация, что под «переговорами с президентом России» изначально подразумевался разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В итоге Трамп прямо подтвердил планы диалога с Путиным в ответе на вопрос журналистов во время пресс-конференции.

«Да, я планирую. У нас получился очень хороший диалог», — заявил американский лидер.