СМИ уличили Трампа в путанице при анонсе телефонных переговоров

Президент США Дональд Трамп, анонсируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, имел в виду телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом написало AFP со ссылкой на представителя американской администрации.

Встречаясь в среду с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, Трамп ответил на вопрос, когда он примет решение по поводу России и выставленного ей ультиматума. Американский лидер заявил, что намерен вскоре «с ним» переговорить.

«Президент Трамп имел в виду Зеленского», — приводит агентство слова чиновника Белого дома.

По данным AFP, разговор состоится в четверг, 4 сентября.

О намерении Трампа переговорить с Путиным сообщил телеканал Fox News, который вел трансляцию из Белого дома. Американский президент заявил, что после разговора с российским коллегой примет решение относительно России и как к ней относиться.