Трамп подписал оборонный бюджет США на 900 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подписал документ об оборонном бюджете страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Сенат США в среду большинством голосов принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере более 900 миллиардов долларов, в том числе 400 миллионов — на оружие для Украины.

Законопроект включает выделение финансирования в рамках программы закупок вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму выделят в 2027 году.

Еще 175 миллионов долларов направят на поддержку обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе согласовали предоставление 90 миллиардов евро Украине в качестве финансовой помощи на 2026 и 2027 годы. Кто именно станет источником средств — неизвестно, но Чехия, Венгрия и Словакия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.