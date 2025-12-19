Три страны ЕС отказались участвовать в обеспечении кредита Украине на 90 млрд евро

Венгрия, Словакия и Чехия не будут принимать участия в обеспечении кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро для Украины. Об этом со ссылкой на заявление Совета ЕС сообщило РИА «Новости» .

В ночь на пятницу закончился саммит, в результате которого в ЕС временно отказался от конфискации активов России и принял решение о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро из собственного бюджета.

«Любая мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии», — заявили в Совете ЕС.

Ранее издание Politico сообщило, что лидеры Евросоюза перед саммитом разругались из-за серьезных разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов. Дипломаты работали над компромиссом в течение 11 часов, надеясь сохранить договор о финансовой помощи Украине.