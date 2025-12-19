Евросоюз выделит Украине 90 млрд евро

Участники саммита Евросоюза согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро (более восьми триллионов рублей) в качестве финансовой помощи на 2026 и 2027 годы. Об этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X .

«Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено», — написал он.

Детали заключенного соглашения, а также порядок распределения выделенных средств пока не определили. Кошта также не уточнил источник финансирования. При этом глава Евросовета гордо заявил, что европейцы выполнили взятые на себя обязательства.

Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, речь может идти о средствах, взятых из общего бюджета блока, так как предложение об использовании замороженных российских активов ранее было отклонено.

Ранее бывший советник финского МИД Йоэль Линнайнмаки предупредил европейцев, что ЕС рискует нанести себе «глубокие раны», если проигнорирует мнение Бельгии по конфискации активов России.