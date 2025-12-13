Трамп поддержал идею создания свободной экономической зоны в Донбассе

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что идея создания в Донбассе свободной экономической зоны может сработать. Американского президента процитировали «Известия» .

«Ситуация очень сложная, но идея сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина предложила Трампу план из 20 пунктов, в котором прописали идею о создании в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что туда могут «зайти» американские инвесторы.

Позже Украина попыталась «сдать назад», заявив, что не готова к созданию буферной зоны, а СМИ не так интерпретировали слова советника президента.