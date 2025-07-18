«Звучит как подделка». Маск вступился за Трампа в деле о письме Эпштейну

Предприниматель Илон Маск выступил в поддержку американского президента на фоне информации о письме-поздравлении с эротическим рисунком, которое Дональд Трамп якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Соответствующую публикацию миллиардер разместил в соцсети X.