«Звучит как подделка». Маск вступился за Трампа в деле о письме Эпштейну

Предприниматель Илон Маск выступил в поддержку американского президента на фоне информации о письме-поздравлении с эротическим рисунком, которое Дональд Трамп якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Соответствующую публикацию миллиардер разместил в соцсети X.
Маск ответил на пост журналистки Мегин Келли, которая назвала нашумевший материал WSJ худшим примером заказной статьи.
«Да, письмо звучит как подделка», — написал бизнесмен.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал полной чушью данные об эротическом письме Трампа Эпштейну. Газета Wall Street Journal утверждала, что нынешний президент США поздравлял финансиста с 50-летием рисунком обнаженной женщины.
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