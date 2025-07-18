«Звучит как подделка». Маск вступился за Трампа в деле о письме Эпштейну

Маск вступился за Трампа в деле о письме Эпштейну

Francis Chung/Pool
Фото: Francis Chung/Pool/www.globallookpress.com

Предприниматель Илон Маск выступил в поддержку американского президента на фоне информации о письме-поздравлении с эротическим рисунком, которое Дональд Трамп якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Соответствующую публикацию миллиардер разместил в соцсети X.

Маск ответил на пост журналистки Мегин Келли, которая назвала нашумевший материал WSJ худшим примером заказной статьи.

«Да, письмо звучит как подделка», — написал бизнесмен.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал полной чушью данные об  эротическом письме Трампа Эпштейну. Газета Wall Street Journal утверждала, что нынешний президент США поздравлял финансиста с 50-летием рисунком обнаженной женщины.

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