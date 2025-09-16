Трамп подал иск против NYT на 15 млрд долларов за «десятки лет лжи»

Американский лидер Дональд Трамп подал в суд на газету The New York Times за клевету и ущерб репутации после «десятка лет лжи» о нем. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social .

«Для меня большая честь подать иск о клевете и опорочении репутации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times», — написал глава государства.

Это уже не первый скандал Трампа с журналистами. Ранее он призвал лишить телеканал CBS лицензии после интервью президента Украины Владимира Зеленского в программе 60 Minutes. Лидер Штатов отметил, что передача превратилась в политическую организацию, замаскированную под новости.

Также у президента был конфликт с газетой The Wall Street Journal. Журналисты заявили, что Трамп якобы прислал на 50-летие финансисту Джеффри Эпштейну открытку с эротическим рисунком. Глава государства опроверг эти данные и пригрозил судом.