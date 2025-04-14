Трамп призвал лишить телеканал CBS лицензии после выхода интервью Зеленского

Президент США Дональд Трамп пригрозил судом телеканалу CBS, создателям телешоу 60 Minutes и компании — владельцу канала Paramount. Политик призвал лишить их лицензии после интервью украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«На прошлых выходных они сделали не одну, а две главные истории о „Трампе“, одна из которых имеет отношение к Украине, в которой, как я говорю, [конфликт] никогда бы не произошел, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы», — написал президент США.

По словам политика, 60 Minutes — это не новостное шоу, а политическая организация, замаскированная под новости. Он призвал создателей понести ответственность за свои действия.

Также он припомнил события на предвыборной гонке в прошлом году. По мнению главы государства, руководство телеканала сделало «все возможное» для победы бывшего вице-президента Камалы Харрис. В том числе меняло основные ответы на вопросы интервью.

Вчера на CBS вышло интервью Зеленского на программе 60 Minutes. Президент Украины заявил, что Трамп, будучи сильным президентом сильной страны» должен поддержать украинскую сторону. Также политик предложил американскому коллеге посетить Украину.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине войной бывшего президента США Джо Байдена. Он отметил, что теперь пытается урегулировать ситуацию.