Трамп почти час отчитывал премьера Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в 2025 году 45 минут отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен из-за вопроса о территориальной принадлежности Гренландии. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным NYT, этот эпизод вызвал широкий резонанс. В интервью New York Times Фредериксен не стала вдаваться в детали своего разговора с главой администрации США, подчеркнув, что телефонный разговор между коллегами должен оставаться конфиденциальным.

Пятнадцатого января 2025 года Фредериксен и Трамп провели беседу. После этого разговора она дала интервью датскому телеканалу TV2.

«Я надеюсь, что все, включая американцев, будут относиться с уважением к тому, что определять и принимать решения о своем будущем будут сами гренландцы, как все народы и народности», — сказала она.

Вашингтонские планы на Гренландию оказались в центре внимания на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Военный корреспондент Александр Коц заметил, что в случае сделки с Данией США смогут выбрать самые выгодные участки острова. Он с иронией отметил, что Гренландия отдаст «немного льда и суверенитета».

Затем в США начался необычный флешмоб «Обними пингвина». Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии и попал впросак. Птицы живут исключительно в Южном полушарии и к Северному, включая Гренландию, отношения не имеют.