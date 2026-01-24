Как в анекдоте Задорнова. Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином

В США начался неожиданный флешмоб с пингвинами. Аккаунты Белого дома и Пентагона предложили подписчикам «обнять пингвина».

Так, Белый дом в соцсети X разместил фото президента США Дональда Трампа вместе с пингвином.

«Обнимите пингвина», — говорится в посте.

На изображении, созданном нейросетью, Трамп шагает по снегу в компании пингвина с американским флагом. Пара идет в направлении флага Гренландии.

Однако есть один нюанс. Птицы живут исключительно в Южном полушарии и к Северному, включая Гренландию, отношения не имеют.

«Белый дом уверенно превращает анекдоты Задорнова в жанр внешней политики. Официальный аккаунт запостил мем с Трампом, разгуливающим с пингвином-нигилистом по Гренландии, и попал впросак. Ведь они там не живут, как и во всем Северном полушарии. Впрочем, после „Абер-байджана“ и путаницы между Бельгией и Беларусью мы уже не сильно удивляемся. С кем не бывает», — отметил телеграм-канал «Кровавая барыня», принадлежащий российской журналистке и телеведущей Ксении Собчак.

В комментариях к посту Белого дома развернулась настоящая интернет-битва. Пользователи шутят и публикуют видео, где Трамп убегает от белого медведя. Похоже, этот урок географии в Вашингтоне не забудут.

Министерство обороны США также опубликовало похожий снимок с американскими военными и пингвином.

Трамп планировал ввести торговые пошлины против некоторых европейских стран с 1 февраля из-за разногласий по поводу Гренландии. Однако после договоренностей с НАТО тему сняли с обсуждения.