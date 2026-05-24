Трамп поблагодарил секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность секретной службе и правоохранителям за ликвидацию стрелка у Белого дома. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Благодарю секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома. Стрелявший убит в перестрелке с агентами секретной службы у ворот Белого дома», — заявил американский лидер.

Нападавший с пистолетом подошел к резиденции президента вечером 23 мая. Он достал оружие и открыл огонь по сотрудникам. Местные СМИ сообщили, что слышали не менее 20 выстрелов.

Сотрудники секретной службы начали стрелять в ответ и ранили стрелка. Мужчина скончался в больнице. В перестрелке также пострадал случайный прохожий. По чьей именно вине это произошло — неизвестно.

В момент происшествия Трамп находился в Белом доме, поэтому ранений политик не получил. Журналистов эвакуировали.