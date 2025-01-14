Гибче, чем ожидалось. На Западе решили, что Трамп не откажется от Украины
Bloomberg: западные политики надеются, что Трамп сохранит поддержку Украины
Европейские страны надеются, что избранный президент США Дональд Трамп сохранит поддержку Украины и не будет принуждать ее к переговорам с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«За неделю до инаугурации до сих пор неясно, что Трамп будет делать с боевыми действиями, которые приближаются к трехлетнему рубежу», — отметили авторы статьи.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго и выразила надежду, что новый президент США будет действовать как дипломатическими, так и сдерживающими методами.
При этом западные лидеры отмечают, что новый хозяин Белого дома гибче в этом вопросе, чем они предполагали.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны хотят принять у себя переговоры Трампа и российского лидера Владимира Путина, но конкретика по этому вопросу появится не раньше, чем новый американский президент официально вступит в должность.