Трамп разрешил сбивать российские самолеты над Европой

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что страны НАТО имеют право сбивать нарушившие воздушное пространство российские самолеты. Этот вопрос подняли на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, которую транслировал Белый дом .

Журналистка спросила президента, считает ли он, что силы альянса должны сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. Трамп ответил утвердительно.

«Да, считаю», — сказал он.

Зеленский встретился с Трампом после его выступления перед Генассамблеей ООН. В своей речи президент США высмеял гордившиеся помощью Украине страны НАТО за то, что они не перестали закупать российскую нефть, и пригрозил России новыми мерами экономического давления.