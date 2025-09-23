Трамп объявил о конце эры спокойствия и стабильности

Эпоха спокойствия и стабильности ушла, уступив место величайшим кризисам. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил американский президент Дональд Трамп, трансляцию мероприятия проводит Associated Press .

«Прошло шесть лет с тех пор, как я в последний раз стоял в этом великом зале и обращался к миру, который был процветающим и мирным в мой первый срок», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что «оружие войны» разрушило мир, который он установил на двух континентах. По его словам, США и другие страны сейчас сталкиваются с проблемами нелегальной миграции.

«Она уничтожает ваши страны, и нужно с этим что-то делать», — объяснил Трамп.

Ранее на Генассамблеи выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он открыл мероприятие призывом к миру на Украине и добавил, что высоко оценивает дипломатические усилия США и других государств.

Он указал на необходимость установить прочный и справедливый мир в соответствии с Уставом, резолюциями ООН и международным правом.