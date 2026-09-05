В Британии предложили поднять расходы на оборону за счет урезания соцвыплат
Масштабное перевооружение армии Великобритании можно профинансировать за счет отмены социальных скидок для людей с инвалидностью. Такое предложение выдвинула глава британской Консервативной партии Кеми Баденок, политика процитировало The Times.
Британские тори рассчитывают ежегодно извлекать из социальной сферы около 10 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства планируют направить на повышение военных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.
Главными источниками финансирования должны стать отмена нулевой ставки НДС на льготную аренду автомобилей для инвалидов по программе Motability и жесткая реформа выплат на жилье.
Кеми Баденок объяснила необходимость столь непопулярных шагов некой угрозой со стороны Москвы.
«В ближайшие четыре года Великобритания может оказаться в состоянии конфликта с крупнейшим ядерным государством мира. Если вы не знали, это Россия. Нам нужно быть сильными», — заявила лидер оппозиции.
Политик добавила, что граждане страны напуганы текущей международной обстановкой.
«Я обеспокоена. Наша работа как политиков заключается в том, чтобы беспокоиться, дабы людям в стране не приходилось этого делать. Но люди в стране тоже тревожатся», — подчеркнула Баденок.
При этом политик жестко раскритиковала правительство лейбористов за недостаточные инвестиции в безопасность.
«Более дешевый проезд на автобусах и увеличение числа мэров не защитят нашу страну», — резюмировала оппозиционерка.
Ранее редакция Daily Mail пришла к выводу, что Великобритании не готова к угрозе, исходящей от атомных подлодок России.