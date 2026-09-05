Масштабное перевооружение армии Великобритании можно профинансировать за счет отмены социальных скидок для людей с инвалидностью. Такое предложение выдвинула глава британской Консервативной партии Кеми Баденок, политика процитировало The Times .

Британские тори рассчитывают ежегодно извлекать из социальной сферы около 10 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства планируют направить на повышение военных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

Главными источниками финансирования должны стать отмена нулевой ставки НДС на льготную аренду автомобилей для инвалидов по программе Motability и жесткая реформа выплат на жилье.

Кеми Баденок объяснила необходимость столь непопулярных шагов некой угрозой со стороны Москвы.

«В ближайшие четыре года Великобритания может оказаться в состоянии конфликта с крупнейшим ядерным государством мира. Если вы не знали, это Россия. Нам нужно быть сильными», — заявила лидер оппозиции.

Политик добавила, что граждане страны напуганы текущей международной обстановкой.

«Я обеспокоена. Наша работа как политиков заключается в том, чтобы беспокоиться, дабы людям в стране не приходилось этого делать. Но люди в стране тоже тревожатся», — подчеркнула Баденок.

При этом политик жестко раскритиковала правительство лейбористов за недостаточные инвестиции в безопасность.

«Более дешевый проезд на автобусах и увеличение числа мэров не защитят нашу страну», — резюмировала оппозиционерка.

Ранее редакция Daily Mail пришла к выводу, что Великобритании не готова к угрозе, исходящей от атомных подлодок России.