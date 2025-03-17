Трамп на переговорах с Путиным поднимет вопрос территорий

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я думаю, мы будем говорить о территориях <…>. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — отметил Трамп.

Он добавил, что американская и российская стороны уже ведут переговоры о разделении активов.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 18 марта. Российская сторона эту информацию пока не подтверждала.

По словам американского лидера, за выходные стороны проделали большую работу. В беседе с журналистами на борту Air Force One из Флориды он предположил, что Соединенным Штатам удастся урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. По его мнению, у американской стороны есть очень хорошие шансы на это.