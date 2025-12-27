Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Трамп: у нас неплохие шансы на разрешение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что видит хорошие перспективы для разрешения украинского кризиса. Он также добавил, что Россия действительно заинтересована в урегулировании конфликта.

«Что ж, я думаю, у нас есть неплохие шансы», — сказал Трамп.

Американский лидер считает, что обе стороны стремятся к урегулированию сейчас. Однако каждый раз, когда одна сторона проявляет готовность к разрешению конфликта, другая — нет.

Президент напомнил, что урегулировал восемь войн, и эта — самая сложная из всех. Но он выразил уверенность, что справится и с ней.

Трамп проведет встречу с Зеленским 27 декабря во Флориде. Переговоры начнутся в три часа дня по местному времени — в 23:00 по московскому.

Ранее Трамп ясно дал понять, что не станет поддерживать инициативы Киева без своего личного одобрения. В интервью изданию Politico он заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет никаких полномочий, пока это не будет одобрено Вашингтоном.