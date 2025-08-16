Путин нарушил традицию на встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин первым выступил на пресс-конференции после саммита на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Это нарушает традицию, заметил телеканал CNN .

«Обычно, когда американский президент принимает иностранного гостя, совместная пресс-конференция начинается с выступления лидера США, за которым следует выступление его гостя», — обратили внимание журналисты.

Выступая на пресс-конференции, российский лидер говорил восемь минут. Президент США Дональд Трамп выступал перед журналистами около четырех минут. Главы государств не стали отвечать на вопросы корреспондентов, собравшихся в конгресс-центре Arctic Warrior.

В конце пресс-конференции Путин предложил Трампу провести следующие переговоры в Москве, на что американский президент ответил, что «это интересно».