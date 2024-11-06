Трамп отпраздновал победу танцем под хит YMCA группы Village People

Reuters: Трамп исполнил победный танец, выступая перед сторонниками в Мар-а-Лаго

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп исполнил победный танец под хит YMCA группы Village People. Таким образом он завершил свое выступление перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, видео опубликовало агентство Reuters .

Трамп произнес благодарственную речь, потом исполнил несколько танцевальных движений, взял за руку свою супругу Меланию и покинул сцену.

Перформанс Трампа его сторонники встретили ликованием.

В США практически завершился подсчет голосов выборщиков, Трамп набрал 277 голосов, соперница республиканца вице-президент Камала Харрис — 219.

Трамп стал вторым экс-президентом в истории страны, который вернется в Белый дом после проигрыша на выборах.

Республиканец объявил о своей «политической победе» еще до окончания подсчета голосов. Он пообещал, что срок его правления станет для США «золотой эпохой».