Трамп отправит главу Минфина США на встречу с Зеленским

Трамп: министр финансов Бессент отправится на Украину для встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отправит министра финансов Скотта Бессента на Украину, чтобы тот встретился с Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Я отправляю министра финансов Бессента на Украину для встречи с Зеленским», — написал Трамп.

Также президент США заявил, что украинский конфликт «должен завершится и завершится скоро». По словам Трампа, Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов по всему миру, но «мало что смогли показать».

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что в ближайшем будущем Трамп намерен достичь мирной сделки по вопросу урегулирования украинского кризиса. Накануне он уже сообщил о достижении ощутимого прогресса по этому вопросу, отметив, что взаимодействует с русскими и украинцами.

До этого в Великобритании отмечали, что администрация Трампа решила приостановить разработку мирного плана по Украине, чтобы узнать мнение союзников в Европе.