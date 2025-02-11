Трамп отправит главу Минфина США на встречу с Зеленским
Трамп: министр финансов Бессент отправится на Украину для встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отправит министра финансов Скотта Бессента на Украину, чтобы тот встретился с Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
«Я отправляю министра финансов Бессента на Украину для встречи с Зеленским», — написал Трамп.
Также президент США заявил, что украинский конфликт «должен завершится и завершится скоро». По словам Трампа, Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов по всему миру, но «мало что смогли показать».
Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что в ближайшем будущем Трамп намерен достичь мирной сделки по вопросу урегулирования украинского кризиса. Накануне он уже сообщил о достижении ощутимого прогресса по этому вопросу, отметив, что взаимодействует с русскими и украинцами.
До этого в Великобритании отмечали, что администрация Трампа решила приостановить разработку мирного плана по Украине, чтобы узнать мнение союзников в Европе.