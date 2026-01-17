Трамп отозвал приказ об ударе по Ирану через сутки: кто его вразумил?

WSJ: Трамп передумал бить по Ирану после возражений советников и союзников

Консультации с советниками и странами-союзниками на Ближнем Востоке повлияли на решение президента США Дональда Трампа о нанесении авиаударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journa со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники журналистов пояснили, что еще во вторник, 13 января, Трамп поручил Пентагону готовить бомбардировки, а спустя сутки отозвал этот приказ.

Источники заявили, что советники американского лидера усомнились, что серия авиаударов приведет к свержению режима в Иране. При этом достаточных ресурсов для крупного наступления и защиты американских войск, а также союзников у США в регионе недостаточно.

О несвоевременности удара также заявили представители арабских стран. Они пояснили, что в ответ Иран нанесет удары по американским военным базам в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также страны региона заявили, что из-за нестабильной ситуации совершенно неизвестно, кто придет к власти в Иране, что станет угрозой уже для всех территорий.

По словам источников, связавшийся с Трампом в среду, 14 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил против бомбардировки Ирана, заявив, что время для этого ушло, так как силовики почти погасили протест.

В минувший четверг, 15 января, израильское издание Walla заявило, что Трамп остановил удар по Ирану в последний момент, когда истребители уже находились в воздухе. По словам источников, самолеты вернулись на катарскую базу Аль-Удейд.

Сам Трамп решение об отмене ударов по Ирану объяснил тем, что к нему поступила информация, что убийства протестующих в Исламской Республике остановились, а назначенные казни отменили. Он добавил, что продолжит следить за ситуацией.