Трамп открестился от изображения себя в образе папы римского

Трамп предположил, что его изображение в образе папы римского создал ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не публиковал на своей странице в соцсети изображение себя в образе папы римского. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что не имеет понятия, откуда она взялась. Президент США также предположил, что изображение мог создать искусственный интеллект.

При этом глава Белого дома признался, что увидел картинку вечером в воскресенье, и его супруге она «показалась милой». Мелания Трамп по вероисповеданию католичка.

Кроме того, американский лидер заявил, что эта публикация не могла оскорбить католиков. По его словам, шуточное изображение критикуют только «медиа с фальшивыми новостями».

Ранее в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social появилась картинка, на которое его изобразили в белой сутане, с митрой на голове и золотым крестом. Католические священники и мировые политики осудили главу Белого дома за эту публикацию, отметив, что подобное фото оскорбляет чувства верующих.