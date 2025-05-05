Американцы обвинили Трампа в оскорблении чувств верующих

Президент США Дональд Трамп столкнулся с волной критики от политиков и католических священнослужителей после публикации сгенерированного нейросетью изображения, где он представлен в образе папы римского. Критические высказывания привело издание The Guardian .

Так, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци назвал публикацию позорной, заявив, что изображение оскорбляет верующих и их институты, а также демонстрирует склонность лидера правого мира к клоунаде.

Католическая конференция штата Нью-Йорк, представляющая местных епископов, обвинила Трампа в насмешках. По мнению священнослужителей, публикация была неуместной.

«В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент», — заявили они в своем обращении.

Они напомнили, что недавно прошли похороны папы Франциска, а кардиналы готовятся к торжественному конклаву по избранию нового преемника Святого Петра. Священнослужители призвали президента не издеваться над их чувствами.

В неофициальный день «Звездных войн», 4 мая, Белый дом также опубликовал сгенерированное изображение, где Трамп представлен в образе Джедая. Однако и здесь не обошлось без казуса.