Трамп отказался защищать Европу после появления дронов в Польше

Сбитым в Польше беспилотникам не следовало приближаться к границам страны. Но раз их уничтожили, то дополнительная защита не понадобилась. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил президент США Дональд Трамп.

«Я не собираюсь никого защищать, но Польша их действительно сбила. Они упали на ее территорию. Но близко к Польше им подлетать не стоило», — заявил Трамп.

На вялую реакцию президента США на появление беспилотников в Польше ранее обратила внимание газета The New York Times. Авторы подчеркнули, что Трамп комментировал воздушную атаку на страну НАТО как сторонний наблюдатель.

По мнению журналистов, это стало еще одним доказательством, что США не встанут на защиту Европы в случае реальной угрозы.

Ранее Трамп допускал, что прилет иностранных беспилотников на территорию Польши мог произойти по ошибке. Он подчеркнул, что следит за ситуацией и ждет результатов расследования европейских спецслужб.