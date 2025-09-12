Трамп назвал ошибкой появление дронов в Польше

Трамп заявил, что прилет беспилотников в Польшу мог быть ошибкой

Вторжение беспилотников в Польшу могло быть ошибкой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова привело Reuters .

Глава Белого дома призвал избегать поспешных выводов и дождаться результатов расследования польских спецслужб. Он отметил, что Белый дом следит за развитием событий в Польше.

Польские власти сообщили о массовом прилете через границу иностранных беспилотников, на перехват которых задействовали средства ПВО. По данным МВД страны, в приграничных районах собрали обломки 16 летательных аппаратов.

После этого ряд европейских стран заявили, что усилят защиту неба над Польшей. Великобритания и Франция пообещали направить для этой цели свои истребители Eurofighter и Rafale. Также Латвия закрыла воздушное пространство на границе с Россией и Белоруссией.