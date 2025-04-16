Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке ПВО Patriot

Bild: Трамп отказался продавать Украине ПВО Patriot

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского по приобретению 10 комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила газета Bild.

Президент Украины хотел купить у Соединенных Штатов ракеты Patriot по цене 5,5 миллиона евро за каждую. Для этого он собирался использовать финансовые ресурсы Евросоюза и замороженные российские активы.

По информации источников издания, Трампа настолько волнуют переговоры с Россией, что сейчас у него нет желания зарабатывать деньги на обороне Украины.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон приблизились к  подписанию договора о сфере полезных ископаемых. Это произошло после того, как американская сторона смягчила требования по компенсации оказанной Украине помощи. Теперь речь идет о сумме около 90 миллиардов долларов.

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