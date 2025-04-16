Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке ПВО Patriot

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского по приобретению 10 комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила газета Bild .

Президент Украины хотел купить у Соединенных Штатов ракеты Patriot по цене 5,5 миллиона евро за каждую. Для этого он собирался использовать финансовые ресурсы Евросоюза и замороженные российские активы.

По информации источников издания, Трампа настолько волнуют переговоры с Россией, что сейчас у него нет желания зарабатывать деньги на обороне Украины.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон приблизились к подписанию договора о сфере полезных ископаемых. Это произошло после того, как американская сторона смягчила требования по компенсации оказанной Украине помощи. Теперь речь идет о сумме около 90 миллиардов долларов.