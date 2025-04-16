Белый дом снизит стоимость сделки по ресурсам с Украиной

Украина и США приблизились к подписанию договора о сфере полезных ископаемых, так как Белый дом смягчил свою позицию по поводу компенсации за оказанную военную и экономическую помощь. Об этом сообщило агентство Bloomberg
Документ могут подписать уже на этой неделе, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. По информации издания, США снизят сумму компенсации с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов.
«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи», — сообщило агентство.
Ранее Reuters назвало слабыми перспективы подписания договора между Украиной и США по полезным ископаемым. На переговорах возникло напряжение из-за нового варианта документа, предложенного Белым домом. Американская сторона представила договор, который оказался шире предыдущей версии.
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