Белый дом снизит стоимость сделки по ресурсам с Украиной

Bloomberg: США снизят требования к Украине для заключения сделки по ресурсам

Украина и США приблизились к подписанию договора о сфере полезных ископаемых, так как Белый дом смягчил свою позицию по поводу компенсации за оказанную военную и экономическую помощь. Об этом сообщило агентство Bloomberg

Документ могут подписать уже на этой неделе, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. По информации издания, США снизят сумму компенсации с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи», — сообщило агентство.

Ранее Reuters назвало слабыми перспективы подписания договора между Украиной и США по полезным ископаемым. На переговорах возникло напряжение из-за нового варианта документа, предложенного Белым домом. Американская сторона представила договор, который оказался шире предыдущей версии.