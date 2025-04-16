США смягчили требования к Украине по возврату помощи

Bloomberg: США втрое снизили требования к Украине по возврату помощи

Соединенные Штаты после переговоров с Киевом втрое снизили требования по возврату оказанной Украине помощи. Об этом сообщило Bloomberg .

По информации агентства, администрация американского лидера Дональда Трампа изменила оценку с 300 до примерно 100 миллиардов долларов. Сумма стала приближенной к той, которую называют сами киевские власти, — порядка 90 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Украина и США приблизились к подписанию договора о сфере полезных ископаемых. По словам министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента, документ могут подписать уже на этой неделе.

Изначально перспективы подписания договора на Западе оценивали как слабые. На переговорах Вашингтон представил новый вариант документа, более расширенный, чем предыдущая версия.