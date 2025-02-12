Трамп отказался обещать новую военную помощь Украине

Трамп не подтвердил планы использовать четыре миллиарда долларов на помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп отказался обещать отправку неизрасходованных средств на военную помощь Украине. Об этом он заявил в ходе интервью в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

«Будет видно», — ответил он на вопрос о намерении потратить оставшиеся от администрации предыдущего американского лидера деньги на военную помощь Украине.

Речь идет о средствах общим объемом около четырех миллиардов долларов.

В начале февраля Трамп озвучил желание получить украинские редкоземельные металлы в обмен на оказание помощи. Накануне он заявил, что власти Украины готовы согласиться на эту сделку. По словам американского лидера, Штаты получат доступ ко всем возможным месторождениям титана, марганцевой, железной, медной руды и других металлов общей стоимостью 500 миллиардов долларов.

Также американский лидер заявлял, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских денег, так как «может стать Россией в какой-то день».