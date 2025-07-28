Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть слова своего российского коллеги Владимира Путина об украинском конфликте ложью. Об этом он сказал в время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслировали на YouTube-канале Белого дома.

«Я не хочу употреблять слово „ложь“ в отношении высказываний Путина. Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, его разочаровали результаты переговоров между Украиной с Россией из-за отсутствия видимого прогресса. Трамп также заявил, что недоволен продолжающимися боевыми действиями на Украине.

Ранее глава Белого сообщил о планах сократить 50-дневный срок для заключения мирного соглашения в связи с тем, что ВС России продолжают наносить удары по украинским территориям. Трамп отметил, что очень разочарован в Путине.