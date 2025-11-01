Трамп отказался исключать Венгрию из санкций против российской нефти

Премьер Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа сделать для Венгрии исключение в вопросе санкций против российской нефти. Об этом заявил сам Трамп журналистам, видео опубликовал Белый дом на YouTube-канале .

«Мы его не дали», — добавил он.

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» американский лидер ввел 22 октября. После этого акции компаний на Московской бирже стали дешеветь. Вскоре после этого «Лукойл» выставил на продажу свои международные активы.

Президент России Владимир Путин призвал подумать, кто именно мог посоветовать Трампу ввести такие санкции, которые приведут к подорожанию сырья и в конечном счете топлива в самих США.