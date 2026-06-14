Трамп осудил Израиль за атаку на Бейрут накануне сделки США и Ирана

Израильские военные не должны были атаковать Бейрут, особенно в преддверии мирной сделки США с Ираном. Об этом написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, Израиль отвечал на небольшую атаку, которая не имела особого смысла и не привела к жертвам.

Ранее телеканал из ОАЭ Al Hadath сообщил, что два израильских истребителя атаковали здание штабного офиса шиитской организации «Хезболла» в Бейруте. В результате погиб один из командиров организации.

При этом в меморандуме, который обнародовала иранская сторона, одним из условий выхода Исламской Республики на переговоры с США является полное прекращение атак на Ливан.