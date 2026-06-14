Телеканал ОАЭ сообщил о смерти одного из командиров «Хезболлы» от рук Израиля

В Бейруте в результате удара израильских ВВС погиб один из командиров шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

По информации канала, два истребителя атаковали пятиэтажное здание в районе Гобейри на южной окраине столицы Ливана, где располагался штабной офис «Хезболлы». Журналисты утверждают, что погибший отвечал за связь между формированиями организации на юге и востоке страны. Еще четыре человека получили ранения.

Израильские военные заявили, что это была ответная мера на обстрел Шомера и Шломи в Западной Галилее со стороны «Хезболлы» режима прекращения огня.

Ранее власти Ирана обнародовали содержание меморандума, согласованного с США. Среди прочих, в нем есть требование полного прекращения огня в Ливане, где со 2 мая погибли уже почти 4 тысячи человек.