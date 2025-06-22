«Хорошее начало, поздравляю». Медведев поиздевался над миротворческими планами Трампа

Медведев: Трам называл себя миротворцем и ударами по Ирану втянул США в войну

Удары США по ядерным объектам Ирана обернулись против американцев. Критическая инфраструктура Исламской Республики не пострадала, а представлявший себя миротворцем президент Дональд Трамп втянул страну в новую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он предупредил, что Иран не остановится в обогащении урана, и это означает, что производство ядерного оружия продолжится. Кроме того, ряд стран уже готовы предоставить Исламской Республике необходимый боекомплект.

«Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике. <…> Политический режим Ирана сохранен, причем с высокой степенью вероятности он стал сильнее», — добавил Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что иранцы консолидировались вокруг режима, в том числе и те, кто никогда его не поддерживал. Обстрелы США осудили большинство стран мира.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, господин президент», — подытожил Медведев.

Военная группировка США ударила по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что на подземную фабрику Фордо сбросили «полный комплект бомб». В зону поражения также попали объекты Натанз и Исфахан.

По данным Fox News, американские военные использовали крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок. Об использовании бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, способной пробить скалы, где размещен завод Фордо, данных нет.