Трамп остался недоволен избранием сына Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал избрание Моджтабы Хаменеи, сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана. Он заявил, что недоволен и будет следить за развитием событий.

«Я недоволен», — сказал Трамп журналисту Fox News, не став углубляться в детали.

Ранее Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи стал преемником отца, убитого 28 февраля, в первый день операции США и Израиля «Эпическая ярость». В стране объявлен 40-дневный траур. Инаугурация нового лидера пройдет 9 марта в 15:00 по местному времени на площади Революции.

Ранее Трамп воздерживался от комментариев по этому поводу, обронив лишь одну неоднозначную фразу. Накануне американский президент пригрозил, что любой претендент на пост верховного лидера Ирана «долго не протянет», если не получит одобрение от США.