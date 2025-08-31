Трамп опубликовал загадочное послание в Сети

Трамп опубликовал пост со словами «Ничто не может остановить то, что грядет»

Американский президент Дональд Трамп опубликовал собственное фото с загадочной подписью к нему. Пост он разместил в соцсети Truth Social .

На снимке глава Соединенных Штатов стоит в классическом костюме с поднятыми вверх руками, а позади него сияет планета Земля.

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», — говорится в подписи к публикации.

Каких-либо пояснений американский лидер оставлять не стал.

Ранее Белый дом прокомментировал слухи о смерти Дональда Трампа. Близкий к президенту США источник заверил, что с ним все в полном порядке. Накануне он отправился поиграть в гольф.