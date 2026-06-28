Трамп опубликовал изображение, где предстал в образе Атланта с Землей на плечах

Президент США Дональд Трамп показал изображение, на котором он представлен в образе Атланта из древнегреческой мифологии, удерживающего Землю на своих плечах. Кадр глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social .

На картинке Трамп изображен в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Его фигуру обрамляет развевающийся американский флаг, напоминающий плащ, а над головой политик держит земной шар. Предположительно, изображение создано с помощью искусственного интеллекта.

Композиция отсылает к мифологическому образу титана Атланта, который, согласно древнегреческим мифам, держал на своих плечах небесный свод.

Ранее Трамп опубликовал яркое стилизованное изображение, на котором его лицо запечатлено на фоне знаменитого национального мемориала Рашмор. Графика выполнена в современном геометрическом стиле низкополигонального поп-арта с использованием цветов американского флага.