Отец-основатель. Трамп удивил американцев новым снимком

Дональд Трамп выложил ИИ-постер с изображением себя на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social яркое стилизованное изображение, на котором его лицо запечатлено на фоне знаменитого национального мемориала Рашмор. Графика выполнена в современном геометрическом стиле низкополигонального поп-арта с использованием цветов американского флага.

На постере глава Белого дома изображен в профиль. Он смотрит в сторону четырех отцов-основателей США, чьи лица высечены в скале: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Портрет Трампа расположен так, будто он является пятым участником этого монументального ряда. Композицию дополняют яркие красно-бело-синие линии флага на заднем плане и силуэты хвойного леса внизу картины.

Национальный мемориал расположен в штате Южная Дакота и представляет собой огромные 18-метровые головы четырех президентов США, которые олицетворяют рождение, рост, сохранение и развитие американской нации. Это один из главных и неприкосновенных символов американской государственности.

Трамп еще во время первого срока в Белом доме постил аналогичные снимки. Он выражал заинтересованность в том, чтобы его изображение включили в монумент на горе Рашмор.

В Truth Social политик публикует ИИ-картинки регулярно. В мае Трамп выкладывал сгенерированное изображение себя рядом с пришельцем.