Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированные нейросетью ролики с ракетными ударами по иранскому острову Харк. Об этом сообщил ТАСС .

«Остров Харк разносят на кусочки!!!» — написал Трамп под видео.

На одном из них по строениям на берегу бьют ракеты. На втором человек в наушниках наблюдает из окна за тем, как от ударов взрываются здания и стоящее у причала судно.

Накануне портал Axios 30 сообщал, что американские военные атаковали ракетные установки на острове Ларак в южной части Исламской республики. В ответ Иран ударил по позициям США в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.

О военных действиях в районе Харка никакой информации не публиковали.