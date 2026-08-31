Иран атаковал позиции США в ОАЭ
Press TV: армия Ирана ударила по американским позициям на базе Аль-Минхад
Армия Ирана с помощью беспилотников ударила по местам дислокации вертолетов и сил Соединенных Штатов на базе Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил телеканал Press TV.
«Армия Ирана ударила по позициям вертолетов и сил США на базе Аль-Минхад в ОАЭ с помощью дронов», — заявили на телевидении.
Прошедшей ночью Вооруженные силы Ирана атаковали позиции Соединенных Штатов в Иордании, сообщили СМИ со ссылкой на источник. Практически все ракеты удалось перехватить, существенного урона не зафиксировали.
До этого в Иране сообщили о ракетных пусках по военным базам США в Западной Азии. Под удар могли попасть суда в районе Ормузского пролива.